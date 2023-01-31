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31.01.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові водійка авто їхала зустрічною смугою руху (відео)

Правоохоронці помітили транспортний засіб, водійка якого порушувала правила дорожнього руху.

дорога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію у Харківській області.
 
Повідомляється, що уранці 31 січня на проспекті Героїв Харкова, інспектори побачили, як авто Dacia грубо порушує ПДР, а саме рухається зустрічкою.
 
Поліцейські увімкнули спеціальні світлові та звукові сигнали, наздогнали та зупинили автомобіль. Під час спілкування з громадянкою поліцейські виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння.
 
Від проходження огляду на стан сп’яніння жінка відмовилась в присутності двох свідків. Також з’ясувалося, що вона не має прав на управління транспортним засобом.
 
На кермувальницю поліцейські склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
 
Інспектори відсторонили водійку від керування, шляхом переміщення авто на спеціальний майданчик.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що затримали чоловіка, який різав колеса авто у Салтівському районі.


Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харьков, харків
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