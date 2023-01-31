31.01.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

У двох селах Ізюмського району відновили електропостачання

Фахівці продовжують відновлювати подачу електроенергії у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківобленерго».

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" повністю заживили села Глинське та Забавне, які залишалися знеструмленими з березня 2022 року. Про це повідомив начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.

За його словами, головною складністю було те, що ці наслені пункти потребували виконання великого обсягу робіт з розмінування.

"Тільки минулого тижня саперам вдалося пройти та розчистити від мін останню вулицю у с. Глинське. До цього їхній роботі заважали погодні умови. Як тільки ми отримали дозвіл від рятувальників, відновили електропостачання і на цій вулиці", - зазначив Віталій Борщ.

Наразі енергетики планують роботи з повернення електрики до сіл Співаківка, Студенок та Яремівка Ізюмського району, які залишаються знеструмленими також з початку війни.



