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31.01.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

У двох селах Ізюмського району відновили електропостачання

Фахівці продовжують відновлювати подачу електроенергії у Харківській області.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківобленерго».
 
Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" повністю заживили села Глинське та Забавне, які залишалися знеструмленими з березня 2022 року. Про це повідомив начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.
 
За його словами, головною складністю було те, що ці наслені пункти потребували виконання великого обсягу робіт з розмінування.
 
"Тільки минулого тижня саперам вдалося пройти та розчистити від мін останню вулицю у с. Глинське. До цього їхній роботі заважали погодні умови. Як тільки ми отримали дозвіл від рятувальників, відновили електропостачання і на цій вулиці", - зазначив Віталій Борщ.
 
Наразі енергетики планують роботи з повернення електрики до сіл Співаківка, Студенок та Яремівка Ізюмського району, які залишаються знеструмленими також з початку війни.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усунули аварії у житловому районі Харкова.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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