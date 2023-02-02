02.02.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харківській області врятували чоловіка, який опинився під завалами

Подія сталася 1 лютого близько 7:00. До поліції надійшла інформація, що під завалами будинку може знаходитись людина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

60-річний мешканець міста Куп’янськ вийшов вранці на подвір’я та у цей момент окупанти вдарили зі ствольної артилерії по населеному пункту. Боєприпаси влучили по домоволодінню чоловіка та пошкодили будинок, гараж, автомобіль. Сам господар опинився під уламками.

Заступник начальника Куп’янського районного відділу поліції та дільничний офіцер поліції разом зі співробітниками ДСНС кинулися розбирати уламки. Через кілька годин правоохоронці виявили господаря домоволодіння. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Постраждалого у безпорадному стані евакуювали з небезпечного місця та передали бригаді медиків.

Співробітники слідчо-оперативної групи спільно з вибухотехніками провели огляд місця події, задокументували злочин, зібрали речові докази. Вилучені рештки снаряда попередньо калібру 152 мм.

Інформацію за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



