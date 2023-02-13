Стал відомий ще один продукт, який покращує пам'ять: медичне дослідження

Професор Менье та доктор Де Хі Лі з компанії CNGBio Co., яка підтримувала дослідницький проект та співпрацювала з ним, підкреслили, що екстракти з цих грибів століттями використовувалися в традиційній медицині азіатських країн. Вчені поставили за мету науково визначити їхній потенційний вплив на клітини головного мозку.

"Використовуючи мікроскопію надвисокого дозволу, ми виявили, що екстракт гриба та його активні компоненти значною мірою збільшують розмір конусів росту, які особливо важливі для клітин мозку, щоб відчувати своє оточення та встановлювати нові зв'язки з іншими нейронами в мозку.

Наша ідея полягала в тому, щоб ідентифікувати біоактивні сполуки з природних джерел, які могли б досягати мозку та регулювати зростання нейронів, що призводить до покращення формування пам'яті", - сказав доктор Мартінес-Мармол.

"Це важливе дослідження розкриває молекулярний механізм сполук гриба левової гриви та їх вплив на функцію мозку, особливо на згадку", - сказав доктор Лі.