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13.02.2023  14:21   Дмитро Колонєй

Стал відомий ще один продукт, який покращує пам'ять: медичне дослідження

Вчені з університету Квінсленду виявили активну сполуку, яка прискорює ріст нервів та позитивно впливає на мозок.

Покращує пам'ять давно відомий гриб: результат дослідження вчених
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на MedicalXpress, за словами професора Фредеріка Менье з Інституту мозку Квінсленд команда дослідників ідентифікувала нові активні сполуки з гриба Hericium erinaceus (левова грива).
 
Професор Менье та доктор Де Хі Лі з компанії CNGBio Co., яка підтримувала дослідницький проект та співпрацювала з ним, підкреслили, що екстракти з цих грибів століттями використовувалися в традиційній медицині азіатських країн. Вчені поставили за мету науково визначити їхній потенційний вплив на клітини головного мозку.
 
Покращує пам'ять давно відомий гриб: результат дослідження вчених
 
"Використовуючи мікроскопію надвисокого дозволу, ми виявили, що екстракт гриба та його активні компоненти значною мірою збільшують розмір конусів росту, які особливо важливі для клітин мозку, щоб відчувати своє оточення та встановлювати нові зв'язки з іншими нейронами в мозку.
 
Наша ідея полягала в тому, щоб ідентифікувати біоактивні сполуки з природних джерел, які могли б досягати мозку та регулювати зростання нейронів, що призводить до покращення формування пам'яті", - сказав доктор Мартінес-Мармол.
 
"Це важливе дослідження розкриває молекулярний механізм сполук гриба левової гриви та їх вплив на функцію мозку, особливо на згадку", - сказав доктор Лі.

Випробування та тести, які вимірювали ефекти сполук, виділених з грибів виявили наступне:

  • гриб значно впливає на зростання клітин головного мозку та покращення пам'яті
  • активні сполуки сприяють проектуванню нейронів, розширенню та з'єднанню з іншими нейронами.
  • відкриття  може застосовуватися для лікування та захисту від нейродегенеративних когнітивних розладів, таких як хвороба Альцгеймера.
 

 


Источник:   MedicalXpress
 Тэги:  наука, гриби, мозок, відкриття, пам'ять
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