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22.02.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Вибух газового приладу: як його запобігти поінформували харківські рятувальники

Поради харківських фахівців, які допоможуть уникнути смертельної небезпеки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники нагадують прості, але важливі правила, щоби запобігти небезпекам на кухні:
  1. Спершу запалюйте сірник, а після — вмикайте газ.
  2. Провітрюйте приміщення, де встановлені газові прилади.
  3. Не перевіряйте тягу у вентиляційних каналах запаленим сірником.
  4. Не встановлюйте витяжки у вентиляційні канали за наявності газових котлів, адже чадний газ може потрапити до приміщення. 
  5. Після користування газом закрийте крани на газопроводі.
  6. У жодному разі не користуйтеся несправною газовою плитою.
  7. Не обігрівайте домівку за допомогою газової плити та не сушіть над нею білизну.
  8. Не переміщуйте, не встановлюйте та не ремонтуйте газові прилади самостійно — запросіть для цього фахівців.
  9. Якщо відчуваєте запах газу, негайно перекрийте йому доступ, провітріть приміщення, не запалюйте вогонь, не вмикайте та не вимикайте електричне освітлення та прилади. Зателефонуйте 104 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив порадт, як убезпечити себе при використанні зарядними пристроями.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  поради, вибух, харків, газ
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