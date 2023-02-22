22.02.2023 20:55 Євген Клочко

Б'юті-хитрощі про сон: як правильно спати, щоб уранці добре виглядати

Багато лікарів впевнені в тому, що правильний і якісний сон людини є однією з основних частин догляду за собою, які дозволяють вранці виглядати добре і не страждати від набряків. Деякі напевно стикалися з тим, що якщо сон був поганим і ви часто прокидалися вночі, то вранці у дзеркалі ви побачите все на своєму обличчі.

Редакція РЕДПОСТ розповість про чотири основні б'юті-закони сну, які допоможуть завжди виспатися і виглядати вранці бадьорими та свіжими.

Як правильно спати, щоб добре виглядати: 4 б'юті-секрети гарного сну

Освоївши нескладну техніку правильного сну, ви зможете особисто переконатися, як можна мати здоровий вигляд відразу після пробудження.

Тривалість сну

Багато хто знає про норму якісного сну, але з різних причин її не дотримуються. В результаті вранці вони незадоволені тим, як виглядають у дзеркальному відображенні. Щоб уночі організм людини повністю зміг відновитися, йому потрібно щонайменше 7 годин сну. Також важливо враховувати той час, коли ви лягаєте спати, і той час, коли ви прокидаєтеся вранці. Щоб залишатися в гармонії із сонячними ритмами, краще привчіть себе до того, щоб раніше лягати і раніше прокидатися.

Висота подушки

На якій подушці спите, не має особливого значення. Однак її висота може відіграти важливу роль як ваш сон. Лікарі-сомнологи зазначають, що стандартний розмір подушки має бути не меншим за половину розміру плечового суглоба. Також щоб не виглядати "пом'ятими" з ранку, краще відучитися спати обличчям у подушку. Щодо пози, то строгих рекомендацій немає, головне, щоб вам було зручно.

Використання нічного крему

Представниці прекрасної статі часто використовують креми для обличчя не лише вдень, а й увечері. Найкраще за 30 хвилин до того, як лягти спати, нанести на обличчя зволожуючий крем. Півгодини цілком достатньо для того, щоб він добре ввібрався. Відразу перед сном краще не використовувати зволожуючі та поживні засоби, адже варто вам лягти на подушку, як весь склад крему залишиться на ній.

Вживання в міру рідини перед сном

Щоб вранці не прокидатися з опухлим обличчям, важливо стежити за кількістю води, що вживається перед сном. Краще перед нічним відпочинком не пити багато води та чаю, особливо не на користь організму буде чашка кави. Контролюючи кількість рідини, що вживається на ніч, ви можете більше вранці не турбуватися про опухле обличчя.

РЕДПОСТ нагадує, якщо ви хочете скинути кілька зайвих кілограмів або зрушити вагу з мертвої точки, можна тимчасово скоротити раціон. Для цього можна скористатися розвантажувальним днем . Однак, щоб він приніс користь, слід вибирати корисні варіанти.



