04.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 березня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +4°...+2°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-західний, 9 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Народні прикмети

Часто цього дня посилюється вітер.

Сніжні замети 4 березня – до пізньої трави.

Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця - сніг обов'язково ще випаде, якщо зайці сірі — невдовзі потепліє.

А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить лід скоро розтане.

На дорогах багато птахів – погода буде похмурою та вологою.

Ворони купаються — до тепла, якщо кричать — до хуртовини.

У підвалі проростає картопля — весняна погода скоро прийде.

У небі червоний місяць — погода буде сирою і теплою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 5 по 8 березня магнітна буря накриє всю планету.



