Прогноз погоди у Харкові на 4 березня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +4°...+2°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-західний, 9 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.
Раніше РЕДПОСТ писав, що з 5 по 8 березня магнітна буря накриє всю планету.
День крайнощів - він може виявитися як надпродуктивним, так і не надто. Все залежатиме від того, чи зумієте ви вийти зі стану дрімотного спокою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.
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