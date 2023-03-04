    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 4 березня
04.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 березня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +1°...+3°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +4°...+2°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-західний, 9 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Часто цього дня посилюється вітер.
  • Сніжні замети 4 березня – до пізньої трави.
  • Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця - сніг обов'язково ще випаде, якщо зайці сірі — невдовзі потепліє.
  • А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить лід скоро розтане.
  • На дорогах багато птахів – погода буде похмурою та вологою.
  • Ворони купаються — до тепла, якщо кричать — до хуртовини.
  • У підвалі проростає картопля — весняна погода скоро прийде.
  • У небі червоний місяць — погода буде сирою і теплою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 5 по 8 березня магнітна буря накриє всю планету.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 3 березня 02.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 березня 01.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 березня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 