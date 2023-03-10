10.03.2023 16:37 Дмитро Колонєй

Обстріл України: до цього удару агресор готувався місяць

Про це поінформував представник воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки Андрія Юсова під час ракетного обстрілу України 9 березня 2023 року агресор використав те озброєння, яке міг виробити за місяць

«Були і більш масовані ракетні удари, і, зрештою, інтервали між ними були значно меншими. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, сьогодні було витрачено на українські трансформатори», - зазначив представник ГУР МО України.

Запаси багатьох видів ракетних озброєнь у РФ «критично низькі», й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.

«Калібрів» у РФ залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. ЦІ витрати росіяни не можуть відновити.

Росія намагається використовувати всі підходи, щоб обійти санкції, зокрема контрабанду, «сірі» схеми постачання необхідних складових для виробництва озброєння.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про «Пункти незламності», які допомагають харків’янам пережити блекаут.



