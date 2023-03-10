    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік передавав ворогові відомості про базування ЗСУ в Харкові
10.03.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Чоловік передавав ворогові відомості про базування ЗСУ в Харкові

Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний ніде не працюючий чоловік на завдання представників держави-агресора збирав інформацію про місця розташування українських військових у Харкові.

передава ворогові інформацію
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Відомості він надсилав російським кураторам у вигляді електронних координат та відміток на карті через один з месенджерів. Вказана інформація була необхідна окупантам для нанесення прицільних ракетних ударів по Харкову.  
 
Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.
  
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області. Санкція статті (ч. 3 ст. 114-2 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік, який поселив у себе вдома окупантів, чекає на суд під вартою.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.03 Армія Обстріл України: до цього удару агресор готувався місяць 10.03 Надзвичайні події Ігор Терехов розповів, скільки дерев знищили окупанти в Харкові 10.03 Надзвичайні події Як проходить розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 