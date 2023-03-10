10.03.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

Чоловік передавав ворогові відомості про базування ЗСУ в Харкові

Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний ніде не працюючий чоловік на завдання представників держави-агресора збирав інформацію про місця розташування українських військових у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Відомості він надсилав російським кураторам у вигляді електронних координат та відміток на карті через один з месенджерів. Вказана інформація була необхідна окупантам для нанесення прицільних ракетних ударів по Харкову.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області. Санкція статті (ч. 3 ст. 114-2 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.



