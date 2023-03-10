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10.03.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові триває реконструкція теплотраси біля станції метро «Академіка Барабашова»

Ділянка теплотраси стане резервним варіантом живлення близько 300 багатоповерхівок Північної Салтівки та центру міста від ТЕЦ-3.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що до війни цю магістраль 10 років фактично не обслуговували через відсутність доступу. 
 
За новим проєктом реконструкції, фахівці прорахували всі можливі проблеми - від близьких грунтових вод до комунікацій метрополітену.  Замість старих металевих труб у підготовлені бетонні лотки вкладаються попередньо ізольовані, які мають прослужити без ремонтів щонайменше 40 років. 
 
Загальна довжина ділянки, яка потрапила під реконструкцію, складає понад 3 км. Орієнтовний термін завершення робіт - кінець березня. А введення магістралі в експлуатацію відбудеться вже після закінчення опалювального сезону.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проводиться розробка проєкту видобутку води з артезіанських свердловин.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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