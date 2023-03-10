10.03.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові проводиться розробка проєкту видобутку води з артезіанських свердловин

Про це сьогодні, 10 березня, на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, у такий спосіб планують забезпечити якісною водою близько 20% населення.

Мер зазначив, що через бойові дії проблема стану річок стала ще актуальнішою, адже ворог цілеспрямовано обстрілював інфраструктуру для збирання, очищення та постачання води.

За його словами, руйнації та пошкодження об’єктів КП «Харківводоканал» завдали значної шкоди довкіллю. Так, тільки по одному з об’єктів системи водопостачання та водовідведення, які знаходяться у Харкові, збитки сягають понад 221 млн грн.

Через це, за словами міського голови, виникла нагальна потреба актуалізувати законодавство, яке регулює відносини з суб’єктами господарювання, віднесеними до об’єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, Ігор Терехов звернувся до депутатів з проханням на час дії військового стану звільнити комунальні підприємства від сплати екологічного податку, а також передбачити у державному бюджеті України на 2023 рік кошти для проведення річного водообміну в Краснопавлівському водосховищі.

«Це значно покращить екологічну ситуацію в регіоні, підвищить якість питної води в місті Харкові та населених пунктах Харківської області, частина з яких перебуває в окупації та зоні бойових дій, що, в свою чергу, призвело до погіршення якості та умов доступу населення до питної води», - наголосив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники проклали газопровід до житлового будинку.



