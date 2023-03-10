10.03.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів, скільки дерев знищили окупанти в Харкові

Виїзне засідання Комітету ВР України з питань екологічної політики та природокористування відбулося 10 березня в Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Понад дві тисячі дерев було знищено внаслідок обстрілів російською армією міста Харкова.

«Значна кількість з них була пошкоджена під час бойових дій у Лісопарку, який зараз закритий через замінування. Також зелені насадження були пошкоджені у міських парках, скверах, рекреаційних зонах, на об’єктах природно-заповідного фонду.

Зокрема, обстрілів зазнав Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького - улюблене місце відпочинку харків’ян», - зазначив Ігор Терехов.

Також він нагадав, що після перемоги в Харкові планують реалізувати проєкт «Зелений каркас», мета якого - поєднати всі паркові зони в одну мережу зеленими коридорами з пішохідними та велосипедними доріжками.



