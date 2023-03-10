10.03.2023 14:30 Віталій Хінєвіч
Ігор Терехов розповів, скільки дерев знищили окупанти в Харкові
Виїзне засідання Комітету ВР України з питань екологічної політики та природокористування відбулося 10 березня в Харкові.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Понад дві тисячі дерев було знищено внаслідок обстрілів російською армією міста Харкова.
«Значна кількість з них була пошкоджена під час бойових дій у Лісопарку, який зараз закритий через замінування. Також зелені насадження були пошкоджені у міських парках, скверах, рекреаційних зонах, на об’єктах природно-заповідного фонду.
Зокрема, обстрілів зазнав Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького - улюблене місце відпочинку харків’ян», - зазначив Ігор Терехов.
Також він нагадав, що після перемоги в Харкові планують реалізувати проєкт «Зелений каркас», мета якого - поєднати всі паркові зони в одну мережу зеленими коридорами з пішохідними та велосипедними доріжками.
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