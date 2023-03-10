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10.03.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів, скільки дерев знищили окупанти в Харкові

Виїзне засідання Комітету ВР України з питань екологічної політики та природокористування відбулося 10 березня в Харкові.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Понад дві тисячі дерев було знищено внаслідок обстрілів російською армією міста Харкова. 
 
«Значна кількість з них була пошкоджена під час бойових дій у Лісопарку, який зараз закритий через замінування. Також зелені насадження були пошкоджені у міських парках, скверах, рекреаційних зонах, на об’єктах природно-заповідного фонду.
 
Зокрема, обстрілів зазнав Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького - улюблене місце відпочинку харків’ян», - зазначив Ігор Терехов.  
 
Також він нагадав, що після перемоги в Харкові планують реалізувати проєкт «Зелений каркас», мета якого - поєднати всі паркові зони в одну мережу зеленими коридорами з пішохідними та велосипедними доріжками.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько півтори тисяч будинків Харкова з опаленням.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харків, екологія
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