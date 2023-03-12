У Харкові зупинилося метро

У Харкові припинено рух потягів метрополітену.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на телеграм-канал Харківського метрополітену, потяги підземки зупинили рух.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю, 12 березня, потяги метрополітену рухатимуться зі збільшеним інтервалом часу.
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