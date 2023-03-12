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12.03.2023  10:16   Рита Парфенова

У Харкові зупинилося метро

У Харкові припинено рух потягів метрополітену.


Харківський метрополітен

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на телеграм-канал Харківського метрополітену, потяги підземки зупинили рух.

«Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену», – йдеться у повідомленні.
 
Адміістрація метрополітену вибачається за тимчасові незручності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю, 12 березня, потяги метрополітену рухатимуться зі збільшеним інтервалом часу.

 


Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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