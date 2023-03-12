Харківщина на ранок 12 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 11 по 12 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 березня.
Загалом за добу з 11 по 12 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 42 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф продовжують обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф.
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