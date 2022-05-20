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20.05.2022  12:52   Рита Парфенова

Коммунальщики восстанавливают водоснабжение для возвращающихся харьковчан

Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» продолжают эффективные работы по оперативному восстановлению водоснабжения харьковчанам.

В Харькове проводят комплексные работы по восстановлению водоснабжения

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», в четверг, 19 мая работниками Комплекса «Харьковводоснабжение» было ликвидировано 6 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 7 смотровых колодцев. Сегодня намечено провести ремонтные работы на 5 водоводах.

В частности в Новобаварском районе бригадам ежедневно приходиться брать в работу около 30 заявок харьковчан, сообщил начальник участка Виктор Воронцов.

«Параллельно проводим и масштабные ремонтные работы, связанные с подготовкой внутридомовых систем к эксплуатации в осенне-зимний период. Вот и в одном из домов по улице Власенко в ходе проведенной ревизии назрела необходимость в полной замене трубопровода холодного водоснабжения длиной 120 метров. Уже приступили к соответствующим работам, которые выполняют опытные и умелые мастера. Используем только современные и качественные материалы, которые послужат людям не один десяток лет», - подчеркнул Виктор Воронцов.

Начальник участка Новобаварского района также сообщил, что в связи с возвращением эвакуировавшихся харьковчан в срочном порядке решаются вопросы с возобновлением водоснабжения и водоотведения.

«Для нас это приятные хлопоты. Кроме этого, в случае необходимости обязательно помогаем жителям с ремонтом коммуникаций, расположенных непосредственно в квартирах. И конечно же, налаживаем работу поливочных вводов с тем, чтобы харьковчане имели возможность ухаживать за придомовыми клумбами и палисадниками, возвращая нашему городу неповторимую красоту», - отметил Виктор Воронцов.

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Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
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