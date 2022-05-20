20.05.2022 13:15 Виталий Хиневич

В «Дії» появилась новая функция позволяющая получить выплаты

Воспользоваться функцией могут украинцы, которые были официально трудоустроены.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что теперь в приложении и на портале «Дія» можно оформить статус безработного и получать ежемесячное пособие.

Воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Воспользоваться слугой можно следующим образом:

в приложении выберите меню «Услуги» и пункт «Помощь по безработице», на портале — услугу по получению статуса безработного;

подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения;

после подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус;

при необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту єПідтримки, на которую будет начисляться помощь. Если у вас нет карты можете оформить виртуальную просто в приложении;

внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.

После этого необходимо ожидать push-уведомление.

Напомним, украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты для себя и своих детей онлайн.