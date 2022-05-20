20.05.2022 13:15 Виталий Хиневич
В «Дії» появилась новая функция позволяющая получить выплаты
Воспользоваться функцией могут украинцы, которые были официально трудоустроены.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Сообщается, что теперь в приложении и на портале «Дія» можно оформить статус безработного и получать ежемесячное пособие.
Воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.
Воспользоваться слугой можно следующим образом:
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в приложении выберите меню «Услуги» и пункт «Помощь по безработице», на портале — услугу по получению статуса безработного;
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подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения;
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после подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус;
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при необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту єПідтримки, на которую будет начисляться помощь. Если у вас нет карты можете оформить виртуальную просто в приложении;
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внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.
После этого необходимо ожидать push-уведомление.
Напомним, украинцы снова могут оформить справку
внутренне перемещенного лица и социальные выплаты для себя и своих детей онлайн.
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