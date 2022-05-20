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20.05.2022  13:37   Рита Парфенова

Теплосети готовят Харьков к зиме с отоплением и горячей водой

Коммунальщики понимают, что новый отопительный сезон будет сложным, поэтому уже сегодня перекладывают магистральные и внутриквартальные сети.

https://redpost.com.ua/news/1244062-rabotat-bez-vyihodnyih-sobirayutsya-teploviki-harkova Теплосети готовят Харьков к зиме с отоплением и горячей водой Теплосети готовят Харьков к зиме с отоплением и горячей водой

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  КП "Харьковские тепловые сети", особое внимание работники компании уделяют внутридомовым системам.

В частности, сейчас раоттник ХТС меняют запорную арматуру по улицам Мира и Косарева.Устраняются дефекты и заменяются трубы и транзитные трубопроводы горячей воды по улицам Клочковской и Электровозной, ул. Ахсарова, ул. Матюшенко, пр. Победы.

Меняются задвижки на трубах центрального отопления по ул. 23 августа. А в офисе по ул. Архитектора Алешина работники филиала отключают и демонируют разморозившийся зимой отопительный прибор после бомбардировок города и "прилета" в объект теплоснабжения.

Сотрудники теплосетей делают все возможное, чтобы подготовить Харьков к зиме и предоставить жителям города качественные услуги. Несмотря на все обстоятельства, в домах харьковчан должно быть тепло и комфортно.

Напомним, чтобы качественно подготовить город к новому отопительному сезону, КП «Харьковские тепловые сети» совместно с подрядными организациями будет работать без выходных.

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  хтс, отопительный сезон, харьков
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