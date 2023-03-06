06.03.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Українським військовим передали 100 генераторів

За співпраці Харківської обласної військової адміністрації та Почесного консульства Румунії у Харкові українським захисникам передали генератори.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Щиро дякуємо нашим партнерам за цю допомогу. Продовжуємо забезпечувати українських воїнів усім необхідним, аби здобувати перемогу над окупантом. Незабаром також будемо отримувати від партнерів з Румунії допомогу для медичної сфери регіону», - зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

У Почесному консульстві Румунії в Харкові підкреслюють важливість всебічної співпраці та допомоги українському народові.

Крім цього зазначається, що 1 березня в Харкові запрацювало Почесне консульство Румунії. Тоді Почесний консул Микола Удянський анонсував передачу на потреби Харківської області 20 автомобілів екстреної допомоги та генераторів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Надзвичайним і Повноважним послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулой.



