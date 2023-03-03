03.03.2023 20:39 Дмитро Колонєй

Під Харковом прибічник окупантів відбирав техніку, майно та крав соняшник

Чекає на суд у Харкові чоловік, який всяліко допомагав ворогу та обкрадав Україну.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, директор приватного сільськогосподарського підприємства з Куп‘янська під час окупації міста перешов на бік ворога:

за домовленістю з загабниками чоловік відбирав техніку та майно у аграріїв Куп'янського району під приводом «націоналізації» на користь РФ.

надав складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових.

своїм підлеглим наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області РФ. організував вивезення понад 10 тисяч тонн соняшника на територію країни-агресора.

на початку вересня аграрій став на облік у так званій «податковій службі в Харківській області»

зареєстрував там власне підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.

відкрито підтримував "руський мир", перебуваючи з іншими людьми на території станції технічного обслуговування автомобілів у Куп‘янську

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Чоловіку погрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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