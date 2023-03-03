03.03.2023 20:39 Дмитро Колонєй
Під Харковом прибічник окупантів відбирав техніку, майно та крав соняшник
Чекає на суд у Харкові чоловік, який всяліко допомагав ворогу та обкрадав Україну.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, директор приватного сільськогосподарського підприємства з Куп‘янська під час окупації міста перешов на бік ворога:
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за домовленістю з загабниками чоловік відбирав техніку та майно у аграріїв Куп'янського району під приводом «націоналізації» на користь РФ.
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надав складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових.
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своїм підлеглим наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області РФ. організував вивезення понад 10 тисяч тонн соняшника на територію країни-агресора.
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на початку вересня аграрій став на облік у так званій «податковій службі в Харківській області»
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зареєстрував там власне підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.
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відкрито підтримував "руський мир", перебуваючи з іншими людьми на території станції технічного обслуговування автомобілів у Куп‘янську
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.
Чоловіку погрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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