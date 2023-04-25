25.04.2023 07:30 Рита Парфенова

25 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.

Така дата була обрана на згадку про те, що 25 квітня 1953 року в журналі Nature вчені Джеймс Вотсон і Френсіс Крік спільно з Морісом Уїлкінсом і Розалінд Франклін опублікували результати дослідження структури молекули ДНК.



Стаття Френсіса Крика і Джеймса Вотсона «Молекулярна структура нуклеїнових кислот», присвячена опису двоспіральної моделі молекули ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти), включала лише один простий малюнок і займала трохи більше однієї сторінки, але вона стала початком нової історії генетики, поворотним моментом в історії.

* * *



З 2008 року щорічно 25 квітня відзначається Всесвітній день боротьби проти малярії, започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Малярія - група інфекційних захворювань, що передаються людині при укусах одного з видів комарів. Хвороба, як правило, супроводжується лихоманкою, ознобом, збільшенням розмірів печінки та селезінки. Щорічно понад 200 мільйонів людей інфікуються малярією; приблизно 660 тисяч із них помирає. Близько 90% випадків захворювання посідає райони Африки південної Сахари; інфікуються також жителі Азії, Латинської Америки, Близького Сходу та навіть деяких регіонів Європи. У особливу групу ризику перебувають діти до п'яти років.

Також цього дня

У 1599 народився Олівер Кромвель, британський державний діяч, лорд-протектор Англії, Ірландії та Шотландії.



1719 – у Лондоні вийшло перше видання роману Даніеля Дефо «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, що прожив двадцять вісім років на самоті на безлюдному острові біля берегів Америки поблизу усть річки Оріноко, куди він був викинутий до корабля. екіпаж корабля, крім нього, загинув; з викладом його несподіваного визволення піратами, написані ним самим».



1780 – «Найвище наказано генерал-губернатору Малоросійському, Курському та Харківському графу Петру Олександровичу Румянцеву-Задунайському про заснування Харківського намісництва». При цьому містечка Вовчанськ, Валки, Краснокутськ, Богодухів, Миропілля, Білопілля, Лебедін та Недригайлів були перейменовані на міста.



1783 – в Анноні (Франція) була запущена перша повітряна куля, що піднімається з вантажем, що дорівнює вазі дорослої людини.



1792 - у Франції гільйотину вперше застосовано як знаряддя страти. Смертельний пристрій встановив доктор Жозеф Гійотен на Гревській площі в Парижі.



1826 – в Англії був запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.



1867 – японське місто Токіо вперше відкрилося для іноземної торгівлі.



1901 – у штаті Нью-Йорк уперше у світі запроваджено автомобільні номери. Усіх власників машин зобов'язали зареєструвати свої прізвища та адресу, а також опис їхнього автомобіля. Після цього їм вручалася невелика табличка, де були вказані ініціали власника. У перший рік було видано 954 номери. До речі, коштували вони тоді 1 долар.



1917 – народилася Елла Фіцджералд, джазова співачка.



1931 - Фердинанд Порше заснував компанію Porsche.



1940 – народився Аль Пачіно, американський актор театру та кіно («Хрещений батько», «Запах жінки», «Адвокат диявола», «Обличчя зі шрамом»).



1945 – народився Бьорн Крістіан Ульвеус, шведський гітарист, вокаліст, композитор та один із засновників квартету АВВА.



1945 – зустріч на Ельбі радянських та американських військ.



1954 - американський дослідницький центр компанії "Белл телефон" оголосив про створення сонячних батарей.



1969 – народилася Рене Зеллвегер, американська актриса («Щоденник Бріджет Джонс», «Чикаго»).



1994 – указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення та радіомовлення



1997 – через помилку програмістів у Флориді світова мережа Інтернет зазнає найбільшого збою в історії.



Іменини відзначають: Анфіса, Афанасія, Василь, Давид, Іван, Ісаак, Марія, Марфа, Міна, Сусанна, Тамара.



