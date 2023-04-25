25.04.2023 08:28 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 25 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 24 по 25 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 квітня.

Протягом доби з 24 по 25 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

9 – для надання допомоги населенню;

1 – на чергування;

6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби, не менше ніж 18 населених пунктів Харківщини були під обстрілами окупантів.



