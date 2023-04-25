Харківщина на ранок 25 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 24 по 25 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 квітня.
Протягом доби з 24 по 25 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби, не менше ніж 18 населених пунктів Харківщини були під обстрілами окупантів.
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Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
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