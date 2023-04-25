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25.04.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

Житель Кіровоградської області незаконно продав харків'янину зброю

За даними слідства, мешканець міста Олександрія Кіровоградської області незаконно придбав і зберігав самозарядну гвинтівку та ручний кулемет, які в подальшому вирішив продати.

зброя
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Покупцем бойової нарізної вогнепальної зброї виявився харків’янин. Саме йому 38-річний обвинувачений в листопаді минулого року продав гвинтівку, а в лютому 2023 року — ручний кулемет.
 
Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді місьа Харкова.
 
Досудове розслідування проводив СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області. Санкція статті (ч. 1 ст. 263 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ викрила колаборанта, який вступив до окупаційного "мвд рф".
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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