25.04.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Житель Кіровоградської області незаконно продав харків'янину зброю

За даними слідства, мешканець міста Олександрія Кіровоградської області незаконно придбав і зберігав самозарядну гвинтівку та ручний кулемет, які в подальшому вирішив продати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Покупцем бойової нарізної вогнепальної зброї виявився харків’янин. Саме йому 38-річний обвинувачений в листопаді минулого року продав гвинтівку, а в лютому 2023 року — ручний кулемет.

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді місьа Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області. Санкція статті (ч. 1 ст. 263 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ викрила колаборанта, який вступив до окупаційного "мвд рф".



