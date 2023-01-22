Ігор Терехов привітав із Днем Соборності

Харківський міський голова Ігор Терехов, сьогодні, 22 січня, привітав харків'ян з Днем Соборності України.
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Зірки радять не зачіпати чужих почуттів та інтересів – це може скінчитися плачевно. Зате день підігріватиме амбіції та честолюбство, допомагаючи досягати успіхів у роботі, кар'єрі та коханні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Щорічно 22 січня відзначається День Соборності – у день проголошення 1919 року Акту Злуки.
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