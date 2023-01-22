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22.01.2023  12:55   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав із Днем Соборності

Харківський міський голова Ігор Терехов, сьогодні, 22 січня, привітав харків'ян з Днем Соборності України.

День Соборності
 
«День Соборності має колосальне історичне значення. У 1919 році розірваний український народ об'єднався в єдиній Українській державі. Вже тоді ми мали волю та сили будувати сильну та незалежну країну. У нас це право відняли.
 
Пройшли роки, і ми знову боремося за Соборну Україну та майбутнє наших дітей. І у нас все вдасться, бо маємо головне - незламний народ, який століттями прагнув одного - жити мирно у процвітаючій Україні. 
 
Ми обов’язково переможемо, і на всіх наших землях від Сходу до Півдня гордо замайорять українські прапори», - сказано у привітанні.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов, день соборности
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