22.01.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Ворог у Харківській області поранив дитину

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.

21 січня під прицілом російської армії опинилися міста та села на Харківському, Куп’янському та Чугуївському напрямках.

Вранці ворог завдав ударів по місту Вовчанськ. Внаслідок прямого влучення в будинок загинула людина. Троє мешканців будинку, зокрема 7-річна дитина з вибуховими травмами, звернулися до лікарні.

У Харківському районі в результаті артобстрілу села Ветеринарне поранення отримав місцевий мешканець.

Минулої доби окупанти атакували зі ствольної артилерії місто Куп’янськ та смт Дворічна. Уламки снарядів пошкодили приватні будинки місцевих мешканців, автомобілі та приміщення об’єкту цивільної промисловості.

Правоохоронці зафіксували злочини окупантів. Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.



