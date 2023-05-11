11.05.2023 21:00 Дмитро Колонєй
Патрульні нагадали малечі правила безпеки у Харкові (фото)
Правоохоронці Харкова продовжують проводити уроки для дітлахів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, інспектори відділу зв’язків з громадськістю проводять безпекові уроки для малечі, кі проходть в форматі інтерактивної гри, аби засвоєння інформації було не лише корисною, але й цікавою.
Поліцейські першочергово наголошують на правилах безпеки на дорогах. В ігровій формі діти навчаються правильно переходити дорогу та вичають дорожні знаки. Також патрульні розповіли про службове авто та запросили до нього, на що малеча з радістю погодилась!
Наостанок патрульні подарували дітям брелоки та світловідбиваючі флікери, щоб кожен з них був помітнішим на дорозі.
Нехай ці знання стануть у пригоді малечі
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0