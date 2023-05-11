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11.05.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Патрульні нагадали малечі правила безпеки у Харкові (фото)

Правоохоронці Харкова продовжують проводити уроки для дітлахів.

Нагадали малечі правила безпеки патрульні у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, інспектори відділу зв’язків з громадськістю проводять безпекові уроки для малечі, кі проходть в форматі інтерактивної гри, аби засвоєння інформації було не лише корисною, але й цікавою. 
 
Нагадали малечі правила безпеки патрульні у Харкові
 
Нагадали малечі правила безпеки патрульні у Харкові
 
Поліцейські першочергово наголошують на правилах безпеки на дорогах. В ігровій формі діти навчаються правильно переходити дорогу та вичають дорожні знаки. Також патрульні розповіли про службове авто та запросили до нього, на що малеча з радістю погодилась!
 
Нагадали малечі правила безпеки патрульні у Харкові
 
Нагадали малечі правила безпеки патрульні у Харкові
 
Наостанок патрульні подарували дітям брелоки та світловідбиваючі флікери, щоб кожен з них був помітнішим на дорозі.
 
Нагадали малечі правила безпеки патрульні у Харкові
 
Нехай ці знання стануть у пригоді малечі
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  діти, безпека, харків, уроки, патрульні, пдр
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