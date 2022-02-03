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03.02.2022  15:15   Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: пострадавшая Жанна Шарова имеет шанс жить полноценной жизнью

Девушка плакала после того, как пришла в сознание.

Жанна Шарова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Сообщается, что 22-летняя Жанна Шарова имеет шанс не остаться с инвалидностью. Пострадавшая может двигать головой, выполнять движения ногами и руками. Когда пришла в сознание, девушка плакала. Сейчас с ней работает психолог.
 
"Не остаться с инвалидностью имеют все шансы и другие, кто выжил во время стрельбы",- отметили медики.
 
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  криминал, стрельба в днепре, харьков
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