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03.02.2022  15:35   Виталий Хиневич

На Бали приземлился первый за два года самолет

На остров прибыл первый за два года международный рейс.

Самолет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что 3 февраля приземлился первый за два года международный рейс. Перелет совершила компания Garuda Indonesia из токийского аэропорта Нарита. На борту самолета находилось пару пассажиров, которые получили деловую визу. Однако, начиная с 4 февраля, курорт будет открыт для всех иностранцев, сделавших обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции, вне зависимости от наличия виз.
 
Кроме этого отмечается, что индонезийские власти по-прежнему сохраняют карантин для прибывающих из-за рубежа, хотя срок сократили до 5 суток. В частности, на острове Бали его можно будет провести в нескольких гостиницах или на борту круизных судов.
 
Напомним, Ирландский лоукостер Ryanair выставил на распродажу 250 тысяч авиабилетов со скидкой до 50%, в том числе - на полеты из Харькова.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  бали, самолет, харьков
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