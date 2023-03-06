Прогноз погоди у Харкові на 6 березня

В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без істотних опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 50%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 5%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як +1°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Раніше РЕДПОСТ писав, що з 5 по 8 березня магнітна буря накриє всю планету.
День вдалий для просування ідей, переговорів, пошуку компромісів. Але особливу радість сьогодні обіцяє доставити спілкування з коханою людиною.
В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без істотних опадів.
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