06.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 березня

В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без істотних опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 50%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 5%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як +1°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

Цей день відзначався першими сонячними відлигами.

Якщо тепло - всі наступні три місяці будуть теплими.

Про погоду судили за допомогою вітру: Дме північний вітер – скоро прийде весна, південний – тепло прийде з дощами, північний – до похолодання.

Під деревами розтанув сніг - скоро буде тепло.

Потекли струмки - посівна буде ранньою.

У цей час розпочинається рух соку у кленах і березах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 5 по 8 березня магнітна буря накриє всю планету.



