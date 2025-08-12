    
Главная Новини Харкова ЖКГ Не буде газу у будинках селища під Харковом
12.08.2025  15:53   Дмитро Колонєй

Не буде газу у будинках селища під Харковом

Коли та де саме під Харковом проведуть ремонтні роботи попередили газовики.


Не буде газу у будинках селища під Харковом
Як повідомляє РЕДПОСТ, 14 серпня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в с. Безлюдівка.
 
Тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 
  • пров. Овочевий, буд. 2,  3,  4,  5,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16
Газовики вибачаються за незручності та просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що бригади «Харківводоканалу» вже виконали технічні огляди й ремонти у понад 80% житлового фонду. До кінця серпня планують завершити підготовку внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду.

 

Тэги:  відключення, газ, харків, ремонт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.07 ЖКГ Не буде газу на двох харківських вулицях 20.07 ЖКГ Не буде газу у багатьох будинках Харкова: де саме 16.07 ЖКГ Без газу у четвер залишаться жителі шости вулиць Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 