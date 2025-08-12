12.08.2025 15:53 Дмитро Колонєй

Не буде газу у будинках селища під Харковом

Коли та де саме під Харковом проведуть ремонтні роботи попередили газовики.



Як повідомляє РЕДПОСТ , 14 серпня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в с. Безлюдівка.

Тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

пров. Овочевий, буд. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Газовики вибачаються за незручності та просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що бригади «Харківводоканалу» вже виконали технічні огляди й ремонти у понад 80% житлового фонду. До кінця серпня планують завершити підготовку внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду.