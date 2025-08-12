Не буде газу у будинках селища під Харковом

Коли та де саме під Харковом проведуть ремонтні роботи попередили газовики.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що бригади «Харківводоканалу» вже виконали технічні огляди й ремонти у понад 80% житлового фонду. До кінця серпня планують завершити підготовку внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду.
Складно зосередитися на важливому, тому краще віддати перевагу відпочинку та приємному спілкуванню. Прогулянки, зустрічі з друзями та смачна їжа принесуть максимум радості.
Вівторок, 12 серпня, у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.
Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді та День молоді в Україні.
