    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині Сили оборони відбивають атаку ворога на Кам’янку
12.08.2025  16:26   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбивають атаку ворога на Кам’янку

Оперативна ситуація по Харківщині на 12 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Відбивають атаку ворога на Кам’янку Сили оборони: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку триває бій поблизу населеного пункту Кам’янка.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки на позиції Сил оборони поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України відбили штурми окупантів у районах Вовчанська, Колодязного, Дворічанського, а також біля кількох населених пунктів на Куп’янському напрямку.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 Влада Ми упевнені, що багатьом регіонам буде цікаво долучитися до цієї ініціативи - Ігор Терехов 12.08 ЖКГ У Харкові укріпили захист на пам'ятнику засновникам міста 12.08 Надзвичайні події Реактивний удар по селу Підлиман на Харківщині — пошкоджено приватний будинок (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 