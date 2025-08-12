На Харківщині Сили оборони відбивають атаку ворога на Кам’янку

Оперативна ситуація по Харківщині на 12 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України відбили штурми окупантів у районах Вовчанська, Колодязного, Дворічанського, а також біля кількох населених пунктів на Куп’янському напрямку.
Складно зосередитися на важливому, тому краще віддати перевагу відпочинку та приємному спілкуванню. Прогулянки, зустрічі з друзями та смачна їжа принесуть максимум радості.
Вівторок, 12 серпня, у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.
Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді та День молоді в Україні.
