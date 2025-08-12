12.08.2025 16:26 Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбивають атаку ворога на Кам’янку

Оперативна ситуація по Харківщині на 12 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки на позиції Сил оборони поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України відбили штурми окупантів у районах Вовчанська, Колодязного, Дворічанського, а також біля кількох населених пунктів на Куп’янському напрямку.