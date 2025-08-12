12.08.2025 16:54 Дмитро Колонєй

В Україні підвищать стипендії студентам

Коли це станеться розповів Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Президент України зазначив, що домовився з Прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року збільшити стипендії абсолютно для всіх студентів.

Володимир Зеленський зазначив, що розраховує, що наступного року на це буде передбачений ресурс.

"Уже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення більших результатів", — додав він.

Також з 1 вересня 2025 року зростуть розміри академічних стипендій Президента України. Уряд ухвалив віждповідні зміни до постанови. Нові розміри з 1 вересня 2025 року: учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти - 6320 грн;

студенти закладів фахової передвищої освіти (коледжі, технікуми) - 7600 грн;

студенти закладів вищої освіти - 10000 грн;

аспіранти - 23700 грн.