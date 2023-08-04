04.08.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Які ціни на сезонні фрукти у Харкові

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку інформує про ціни на сезонні фрукти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Станом на 4 серпня ціни на кавуни у середньому становлять 25-35 грн/кг, на дині - 30-70 грн/кг, персики - 60-120 грн/кг, яблука - 25-45 грн/кг, сливи - 30-60 грн/кг, кукурудзу - 25-45 грн/кг.

Ціни залежать від врожаю різних видів та сортів фруктів, зібраного цього року, а також від країни походження продукції. На ринках продають кавуни та дині з України (здебільшого - Одеська область), Азербайджану, Таджикистану, Узбекистану.

Персики привозять з Іспанії, Греції, Туреччини, Молдови, також є і місцеві. Сливи, яблука та кукурудза представлені здебільшого від місцевих господарств.

Крім того, другий рік поспіль на ринок України негативно впливає відсутність пропозиції фруктів та овочів з південних регіонів країни, які залишаються окупованими.

Раніше РЕДПОСТ писав, що аграрії Харківської області зібрали більш ніж 643 тисячі тонн зерна нового врожаю.