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16.07.2025  19:07   

Маленька дитина ледь не розбилася у Харкові

Патрульні та надзвичайники Харкова розповіли як врятували дівчинку та нагадали містянам життєво-важливі правила.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, небайдужі містяни поінформували харківських патрульних, що на шостому поверсі одного із житлових будинків Харкова маленька дівчинка залізла на підвіконня, поки її мати спала. 
 
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Патрульні разом із рятувальниками швидко потрапили до квартири, зняли дитину з підвіконня та привели до тями жінку. На щастя, усе обійшлося.
 

Батькам варто запам'ятами кілька простих правил:

 
  • Не грайтеся з дитиною на підвіконні.
  • Не дозволяйте дитині сидіти на ньому;
  • Встановіть засоби дитячого захисту, що унеможливлюють відчинення вікон;
  • Не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня;
  • Пам’ятайте, що москітні сітки не витримують ваги дитини;
  • Провітрюйте приміщення кватирками, пластикові.
  • Відкривайте вікна у відкидному положенні;
  • Пояснюйте дітям небезпеку відчинених вікон;
  • Виходячи з кімнати навіть на кілька хвилин, — зачиняйте вікна.
  • Бережіть своїх дітей.
  • У разі небезпеки — телефонуйте 102. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці врятували під обстрілами пораненого мешканця Харківщини.

 

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