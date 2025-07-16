16.07.2025 19:07

Маленька дитина ледь не розбилася у Харкові

Патрульні та надзвичайники Харкова розповіли як врятували дівчинку та нагадали містянам життєво-важливі правила.

Як повідомляє РЕДПОСТ , небайдужі містяни поінформували харківських патрульних, що на шостому поверсі одного із житлових будинків Харкова маленька дівчинка залізла на підвіконня, поки її мати спала.

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Патрульні разом із рятувальниками швидко потрапили до квартири, зняли дитину з підвіконня та привели до тями жінку. На щастя, усе обійшлося.

Батькам варто запам'ятами кілька простих правил:

Не грайтеся з дитиною на підвіконні.

Не дозволяйте дитині сидіти на ньому;

Встановіть засоби дитячого захисту, що унеможливлюють відчинення вікон;

Не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня;

Пам’ятайте, що москітні сітки не витримують ваги дитини;

Провітрюйте приміщення кватирками, пластикові.

Відкривайте вікна у відкидному положенні;

Пояснюйте дітям небезпеку відчинених вікон;

Виходячи з кімнати навіть на кілька хвилин, — зачиняйте вікна.

Бережіть своїх дітей.

У разі небезпеки — телефонуйте 102.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці врятували під обстрілами пораненого мешканця Харківщини.