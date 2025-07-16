16.07.2025 18:34 Мирон Зелений

Яскраві квітники з'явилися у Слобідському районі Харкова (фото)

Яскраві квітники, створені руками двірників та озеленювачів, з'явилися у Слобідському районі Харкова.





"У Слобідському районі ми облаштували нові клумби, а також виконали реконструкцію тих клумб, які за багато років втратили сучасний вигляд. Ми слідували загальній концепції з багаторічними хвойними насадженнями і газонною травою. Це створює естетично привабливий простір, також забезпечує довготривалий ефект озеленення. "У Слобідському районі ми облаштували нові клумби, а також виконали реконструкцію тих клумб, які за багато років втратили сучасний вигляд. Ми слідували загальній концепції з багаторічними хвойними насадженнями і газонною травою. Це створює естетично привабливий простір, також забезпечує довготривалий ефект озеленення.

Наші працівники регулярно здійснюють прибирання територій, активний полив, обрізку кущів, а також вживають заходів проти шкідників. Усе це є частиною системної роботи, спрямованої на підвищення комфорту мешканців району. Ми вдячні жителям за розуміння та підтримку і закликаємо берегти спільний простір", - повідомила Ірина Загорулько, начальник дільниці Слобідської філії КП «ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ».

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