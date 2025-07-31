Поліція Харківщини розслідує нові воєнні злочини: ще три провадження за добу (фото)

За минулу добу на Харківщині відкрито три нові кримінальні провадження щодо збройної агресії рф. Загалом від початку вторгнення слідчі зафіксували 25 767 воєнних злочинів.
Також зафіксовано лісову пожежу в Чугуївському районі, спричинену обстрілами.
Поліція Харківської області задокументувала 33 факти ворожих обстрілів. За цими фактами відкрито три нові кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією російської федерації. Загальна кількість зареєстрованих воєнних злочинів на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення сягнула 25 767.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж минулої доби під ударами російських військ опинилися сім населених пунктів Харківської області.
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