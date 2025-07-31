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31.07.2025  10:16   Рита Парфенова

Поліція Харківщини розслідує нові воєнні злочини: ще три провадження за добу (фото)

За минулу добу на Харківщині відкрито три нові кримінальні провадження щодо збройної агресії рф. Загалом від початку вторгнення слідчі зафіксували 25 767 воєнних злочинів.

Харківщина: відкрито ще три провадження через обстріли
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, впродовж 30 липня під ворожими обстрілами опинилися населені пункти Ізюмського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.
 
Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами, РСЗВ, безпілотниками типу FPV і баражувальними дронами по цивільній інфраструктурі.
 
У селищі Васищеве внаслідок влучання по складській будівлі сталася масштабна пожежа – загинув 63-річний чоловік, шестеро людей дістали поранення.
 
У селі Борщова постраждав 51-річний чоловік під час влучання FPV-дрону в будинок, де роздавали гуманітарну допомогу.
 
У Куп’янську 56-річна жінка отримала травми внаслідок вибуху невідомого предмета на присадибній ділянці.

Харківщина: відкрито ще три провадження через обстріли

Також зафіксовано лісову пожежу в Чугуївському районі, спричинену обстрілами.

Поліція Харківської області задокументувала 33 факти ворожих обстрілів. За цими фактами відкрито три нові кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією російської федерації. Загальна кількість зареєстрованих воєнних злочинів на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення сягнула 25 767.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  впродовж минулої доби під ударами російських військ опинилися сім населених пунктів Харківської області. 

Харківщина: відкрито ще три провадження через обстріли

Харківщина: відкрито ще три провадження через обстріли

Харківщина: відкрито ще три провадження через обстріли

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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