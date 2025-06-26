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26.06.2025  13:05   Віталій Хіневич

Ціни на морозиво, воду та ягоди у Харкові: результати моніторингу

У Харкові проаналізували ціни на морозиво, холодні напої, сезонні фрукти та ягоди.

 
Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, попит на ці товари влітку традиційно зростає, передає РЕДПОСТ.
 
Так, морозиво в різних торговельних мережах коштує в середньому 16-50 грн за упаковку (50-100 г),великий ріжок (150 г) - 60-80 грн, велика упаковка (300-500 г) - 120-300 грн. 
 
Вартість питної води складає від 12 грн/0,5 л, солодких газованих напоїв - від 20 грн/0,5 л, квасу - від 30 грн/0,5 л.
 
Також на ринках міста вже з’явилися сезонні ягоди: малина (220-260 грн/кг): 
 
  • порічка (140-170 грн/кг), 
  • аґрус (110-140 грн/кг).
Крім того, від початку червня на 30% подешевшала черешня (150-220 грн/кг), на 20% - полуниця (130-180 грн/кг), на 12% - абрикоси (130-150 грн/кг).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, про цінову динаміку бакалійної групи товарів у Харкові.
 
Тэги:  харків, ціни
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