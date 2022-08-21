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21.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 серпня

Хмурий ранок зміниться у Харкові ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +20°...+22°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +32°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 378%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Увечері ясно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +28°...+24°C (відчувається як +33°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 23%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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