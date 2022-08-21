Прогноз погоди у Харкові на 21 серпня

Хмурий ранок зміниться у Харкові ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +20°...+22°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +32°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 378%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Увечері ясно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +28°...+24°C (відчувається як +33°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 23%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Успіх прийде до тих, хто не боїться рішучих дій. Перешкодити успіху може лише відсутність порозуміння з колегами та близькими.
Хмурий ранок зміниться у Харкові ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.
21 серпня – день, коли інтернет оселився у мобільних телефонах.
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