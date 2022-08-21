21.08.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Успіх прийде до тих, хто не боїться рішучих дій. Перешкодити успіху може лише відсутність порозуміння з колегами та близькими.





Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен має шанс відчути себе на коні! День наділяє його такими якостями, як рішучість, цілеспрямованість та проникливість, завдяки чому навіть складні справи даватимуться йому легко. Овен здатний розібратися у заплутаній проблемі, знайшовши шляхи її вирішення. Його плани відрізнятимуться чіткістю, а дії ефективністю, причому це стосується не лише його власних справ, а й проблем оточуючих – Овен охоче виявить широту душі та допоможе тому, хто до нього звернеться по допомогу.

Телець (21 квітня – 21 травня)

День дарує Тельцю величезний, практично безмежний потенціал! Головне для нього – не прогаяти момент, щоб скористатися всіма сприятливими можливостями. Зірки закликають Тельця не сидіти вдома – адже під лежачий камінь вода не тече – намагатися бути в самому центрі подій. Наслідуючи цю пораду, Телець здатний багато чого досягти: день надасть йому шанс змінити своє життя на краще. Ну, а якщо він цим шансом не скористається, його право. Як то кажуть, «не хочу» – ось причина, «не можу» – лише привід.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки схиляють Близнюків до того, щоб провести цей день у тиші – і зовнішньої, і внутрішньої. Настав час відсторонитися від того, що відбувається, щоб подивитися на події збоку. Щоб налаштуватись на медитативну хвилю, Близнюкам достатньо уникати активного спілкування, прислухаючись до голосу підсвідомості. Неквапливі роздуми, розслаблююча ванна, ароматичні свічки або навіть просто ліниве лежання на дивані допоможуть Близнюкам зазирнути в себе, знайшовши відповіді на питання, що їх хвилюють.

Рак (22 червня – 23 липня)

Чудовий день, коли почуття Рака будуть у рівновазі. Зірки дарують йому гармонію зі світом і із собою, і це відчують усі, хто перебуває з ним поряд. Завдяки своїм позитивним емоціям, Раку буде нескладно завоювати прихильність людей і, якщо потрібно, заручитися їхньою підтримкою. Цей день є ідеальним для нових знайомств, спілкування, романтики, подорожей, творчості. Проведіть його поряд з тими, хто вам дорогий, – на вас чекає море радості, щирості та любові!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Відмінний день для того, щоб Лев зайнявся своєю кар'єрою чи вирішенням інших амбітних завдань. День наділяє його такими рисами, як організованість, сила волі та здатність рухатися до мети (особливо якщо це гідна мета). Зірки обіцяють, що, спрямувавши енергію у потрібне русло, Лев зробить впевнений крок уперед. Єдине "але": у будь-яких справах йому не варто покладатися на оточуючих - у плані відповідальності та дисципліни їм до Лева як до Місяця далеко.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва має шанс переконатися у справедливості прислів'я «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Є велика ймовірність того, що якісь несприятливі, на перший погляд, обставини обернуться для Діви успіхом. Тож не варто ремствувати на долю і робити поспішні висновки: цілком може виявитися так, що під виглядом не надто позитивних подій доля підкине Діві приємний сюрприз!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На Терезів чекає день величезних можливостей, причому ці можливості не залежать від перешкод, що виникають на їхньому шляху. Навпаки, Терези будуть налаштовані по-бойовому, так що перешкоди та складні завдання лише розпалять їхній азарт. Те саме стосується і суперників: вони стимулюватимуть Терези, виконуючи для них роль червоної ганчірки перед носом бика. Так що не Терезам слід побоюватися перешкод, навпаки - саме вони змушують їх боротися і перемагати!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону в будь-якій із сфер його життя може надійти дуже приваблива пропозиція, проте перш ніж на нього погоджуватися, зірки радять як слід подумати. Можливо, пропозиція дійсно виявиться вигідною, а може бути, в ній криється каверза. Щоб це з'ясувати, Скорпіону слід зібрати більше інформації і лише потім ухвалити рішення. Якщо ж Скорпіон поквапиться з відповіддю, то ризикує програти, адже, як відомо, не все золото, що блищить.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки попереджають Стрільця про те, що до справ не варто ставитись надто серйозно. Особливо це стосується побутових питань, рутини та дрібниць. Страшно уявити, яка напруга може виникнути, якщо намагатися зробити все правильно, «від і до», докучаючи про найменшу помилку! Стрілець буде налаштований так, що будь-яка неправильність здатна позбавити його душевної рівноваги. Втім, виправити це неважко: достатньо подивитися на себе збоку та не забувати про почуття гумору.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Події сприяють Козерога, а доля може підкинути йому приємний сюрприз. Не виключено підвищення служби, подарунок, незаплановані гроші. Єдиний підступ сьогоднішнього дня – це стосунки з оточуючими: Козеріг може випадково зіпсувати їх, надто зосередившись на собі та своїх успіхах. Можливо, добиваючись свого, Козеріг занадто штовхатиметься ліктями або ж навпаки, його досягнення викличуть заздрість. Як би там не було, Козерогу варто поводитися скромніше, намагаючись не зачіпати чужі почуття.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День Водолія обіцяє бути наповнений емоціями та душевним спілкуванням! Зірки радять йому присвятити якнайбільше часу коханій людині, друзям та рідним. Навіть просте проведення часу в колі близьких подарує Водолію потужний заряд позитивної енергії. Якщо ж між Водолієм та близькою людиною назріла важлива розмова, найкраще, не відкладаючи, провести її саме в цей день: Водолію можна не турбуватися про те, чи правильно її розуміють.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби здатні демонструвати величезну активність у справах, проте зірки застерігають їх від поспішних вчинків та рішень. День схиляє Риб до того, щоб спочатку діяти, а потім уже розмірковувати, і це здатне позначитися на справах не найкращим чином. Щоб не наламати дров, Рибам необхідно не подаватися емоційним поривам, приборкувати своє нетерпіння та діяти за правилом: «Сім разів відріж», тобто «відміряй»…