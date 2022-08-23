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23.08.2022  11:06   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли теплиці та агрофірму у Харківській області (фото)

Військові рф вкотре обстріляли Харківську область, є поранений.

Новини Харкова: окупанти обстріляли теплиці та агрофірму
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

22 серпня близько 21:30 російські військові завдали ракетного удару по Чугуївщині. У селі Стара Гнилиця горіли теплиці.

О шостій годині ранку окупанти обстріляли с. Коробочкине: сталась пожежа у приватному будинку площею 90 кв. м. та господарчих спорудах.

Новини Харкова: окупанти обстріляли теплиці та агрофірму

О п’ятій годині ранку зафіксовано обстріл смт Андріївка Ізюмського району: пошкоджено склади агрофірми. Поранено охоронця.

Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ворожі обстріли стали причиною шести пожеж у Харківській області за минулу добу.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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