Окупанти обстріляли теплиці та агрофірму у Харківській області (фото)

Військові рф вкотре обстріляли Харківську область, є поранений.
22 серпня близько 21:30 російські військові завдали ракетного удару по Чугуївщині. У селі Стара Гнилиця горіли теплиці.
О шостій годині ранку окупанти обстріляли с. Коробочкине: сталась пожежа у приватному будинку площею 90 кв. м. та господарчих спорудах.
О п’ятій годині ранку зафіксовано обстріл смт Андріївка Ізюмського району: пошкоджено склади агрофірми. Поранено охоронця.
Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.
За процесуального керівництва окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Ворожі обстріли стали причиною шести пожеж у Харківській області за минулу добу.
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