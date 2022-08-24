24.08.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ліквідували 14 пошкоджень на водоводах

Фахівці продовжують відновлювати водопостачання харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківводоканал.

Повідомдляється, що 23 серпня, фахівці Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» оперативно ліквідували 14 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 8 оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, попри безперервну ворожу агресію, бригади АВР продовжують інтенсивними темпами в стислі терміни відновлювати водопостачання харків'янам та готувати мережі до експлуатації в осінньо-зимовий період. Роботи виконують досвідчені та вмілі майстри, які забезпечені всією необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами.

Також лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.