24.08.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Національний банк спільно з ПриватБанком оголосили про благодійний збір До Дня Незалежності України

Учасники матимуть шанс отримати одну з 10 ексклюзивних пам’ятних монет «Ой у лузі червона калина».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний банк України.

Повідомляється, що Національний банк та ПриватБанк оголошують збір коштів до Дня Незалежності України.

Учасники благодійного збору коштів "Монета за донат для ЗСУ" матимуть шанс отримати одну з 10 ексклюзивних пам’ятних монет “Ой у лузі червона калина” (п’ять зі срібла та п’ять із нейзильберу) – з підписами Голови Національного банку України Кирила Шевченка та Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Варто зазначити, що прийняти участь в зборі можна з 24 серпня 2022 року 10.00 до 2 вересня 2022 року 23:59.

Щоб отримати шанс на виграш монети зі срібла, необхідно переказати 1000 гривень на спецрахунок НБУ за "срібним" QR-кодом чи за посиланням . За кожен донат у сумі 1000 грн учасник отримує один запис у таблиці результатів, з якої за допомогою сервісу рандомайзингу обиратимуться переможці.

Як зазначає Нацбанк, щобільше донатів – більше шансів на перемогу: 2000 грн – два записи, 3000 грн – три записи тощо. Учасники мають самостійно подбати, щоб внески були кратні 1000 грн.

Щоб отримати шанс на виграш монети з нейзильберу, необхідно переказати 100 гривень на спецрахунок НБУ за "нейзильберовим" QR-кодом чи за посиланням

Варто зазначити, що всі зібрані кошти будуть перераховані на спецрахунок Національного банку, відкритий для потреб Збройних Сил України.

Пам’ятні монети "Ой у лузі червона калина" – одні з перших, які Національний банк увів у обіг з початку війни. Вони присвячені українській пісні, яка після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою та стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії. Ціна Національного банку на срібну монету становить 1845 гривні, монету з нейзильберу – 133 гривні.

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