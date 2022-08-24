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24.08.2022  11:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області автобусний маршрут змінить час роботи

Автобусний маршрут, який сполучає населений пункт у Харківській області з Харковом, змінить графік руху.

Автобус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Золочівську міську раду.
 
Повідомляється, що завтра, 25 серпня автобус між Харковом і Золочевом буде ходити за таким графіком:
 
  • з Золочева 7:15 та 16:00;
  • з Харкова 8:30 та 17:30.

Нагадаємо, Укрзалізниця попереджає про затримку низки поїздів харківського напрямку.

Источник:   Золочівська міська рада
 Тэги:  харьков, автобус
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