У Харківській області автобусний маршрут змінить час роботи

Автобусний маршрут, який сполучає населений пункт у Харківській області з Харковом, змінить графік руху.
Нагадаємо, Укрзалізниця попереджає про затримку низки поїздів харківського напрямку.
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День ідеально підходить для дружніх посиденьок, прогулянок і таке інше. Час розслабитися та забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
24 серпня 1991 року Україна проголосила свою Незалежність.
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