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24.08.2022  12:15   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Харківську область

Ворог обстріляв житлові райони Харкова та населені пункти Харківської області.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 23 серпня окупанти завдали удару по Шевченківському району Харкова. Під ударом опинились житлові будинки містян. В результаті 38-річний чоловік отримав поранення. Попередньо обстріл проводився з РСЗВ «Ураган».
 
Близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по Новобаварському та Холодногірському районам Харкова. Попередньо ракетою типу "Іскандер". Пошкоджено низку будівель.
 
Крім цього наголошується, що у Роганській громаді Харківського району російські ракети потрапили до складського ангару площею 3000 кв. м. Виникла пожежа на площі 300 кв. м. Внаслідок обстрілу окупантами с. Циркуни поранено 59-річного чоловіка.
 
У місті Барвінкове Ізюмського району внаслідок обстрілу є численні пошкодження житлових будинків.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, рятувальники розповіли про обстріл Харкова 23 серпня.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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