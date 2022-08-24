Укрзалізниця попереджає про затримку низки поїздів харківського напрямку

Через ДТП на залізничних рейках затримуються шість поїздів.
Через дорожньо-транспортну пригоду поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка – Пантаївка деякі поїзди курсують із запізненням. Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці», передає РЕДПОСТ.
Запізнюються такі поїзди:
№86 Львів — Запоріжжя (+4 год 30 хв);
№76 Київ — Кривий Ріг (+3 год 00 хв);
№42 Львів — Дніпро (+3 год 10 хв);
№92 Одеса — Харків (+3 год 06 хв);
№80 Київ — Дніпро (+1 год 45 хв);
№7/8 Харків — Одеса (+2 год 25 хв).
«Рух поїздів на дільниці було оперативно відновлено, час затримки може змінюватися. Просимо вибачення за незручності та докладаємо зусиль, щоб скоротити час відставання поїздів від графіка», – повідомили у перевізника.
Нагадуємо, під час подовженого комендантського часу у Харкові скасовано рух приміських та регіональних рейсів з/до Харкова, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.
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