Ігор Терехов вітає харків'ян із Днем Незалежності

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Незалежності України.
Шановні харків'яни!
Останні тридцять років ми святкували День Незалежності і навіть не підозрювали, що свій 31-й день народження Україна зустрічатиме, воюючи за право на своє існування.
Боротьба за незалежність, героїзм воїнів, загибель мирних жителів, підлість колаборантів та нелюдськість окупантів - все те, про що ми читали у підручниках історії, раптом стало жорстокою та цинічною реальністю, де ціна питання - саме існування української нації та української держави.
Тепер ми дуже добре розуміємо, що Незалежність - це не даність і не просто гарне слово. Мало бути незалежними - треба завжди бути готовими свою незалежність захистити. Нам це вдається завдяки героїчним зусиллям нашої армії, всього українського народу та наших міжнародних партнерів.
Я вірю, що ми не зупинимося, доки повністю не проженемо агресора з нашої землі.
Бажаю всім нам терпіння, сил та мужності пережити всі ті виклики та випробування, які випали на нашу долю. Ми обов'язково подолаємо всі труднощі та переможемо у цій війні! У нас немає іншого вибору, бо від цього залежить майбутнє нашої країни, майбутнє наших дітей та онуків!
З Днем Незалежності!
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День ідеально підходить для дружніх посиденьок, прогулянок і таке інше. Час розслабитися та забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
24 серпня 1991 року Україна проголосила свою Незалежність.
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