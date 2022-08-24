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24.08.2022  09:38   Рита Парфенова

Ігор Терехов вітає харків'ян із Днем Незалежності

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Незалежності України.


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Шановні харків'яни!

Останні тридцять років ми святкували День Незалежності і навіть не підозрювали, що свій 31-й день народження Україна зустрічатиме, воюючи за право на своє існування.

Боротьба за незалежність, героїзм воїнів, загибель мирних жителів, підлість колаборантів та нелюдськість окупантів - все те, про що ми читали у підручниках історії, раптом стало жорстокою та цинічною реальністю, де ціна питання - саме існування української нації та української держави.

Тепер ми дуже добре розуміємо, що Незалежність - це не даність і не просто гарне слово. Мало бути незалежними - треба завжди бути готовими свою незалежність захистити. Нам це вдається завдяки героїчним зусиллям нашої армії, всього українського народу та наших міжнародних партнерів.

Я вірю, що ми не зупинимося, доки повністю не проженемо агресора з нашої землі.

Бажаю всім нам терпіння, сил та мужності пережити всі ті виклики та випробування, які випали на нашу долю. Ми обов'язково подолаємо всі труднощі та переможемо у цій війні! У нас немає іншого вибору, бо від цього залежить майбутнє нашої країни, майбутнє наших дітей та онуків!

З Днем Незалежності!

Источник:   ХМР
 Тэги:  поздравление, игорь терехов, харьков
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