24.08.2022 10:07 Рита Парфенова

Подробиці нічних ракетних ударів по Харкову розповіли в ХОВА

Російські окупанти, які не можуть здолати опір наших захисників на полі бою, посилили свої підступні удари по мирних мешканцях Харкова та області.



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Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 22 серпня, передає РЕДПОСТ.

Вчора близько 21:00 ворог обстріляв Шевченківський район Харкова з РСЗВ імовірно касетними боєприпасами. Постраждали житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік.



Близько 23:00 над Шевченківським районам Харкова вибухнула ракета, попередньо – "Калібр". Пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа. Вибито вікна будинку в Новобаварському районі.



Вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років з вибуховою травмою. Її 5-річна донька через обстріл отримала такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів.



Близько 00:30 ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетами С-300 по селищу Докучаєвське Роганської громади в Харківському районі. Зруйновано господарчу будівлю, сталася масштабна пожежа. Без постраждалих.



Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.



В Харкові були пошкоджені господарські будівлі. Цивільний 61-річний чоловік зазнав поранення. В Чугуївському районі через обстріли сталися лісові пожежі.



Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював с. Циркуни Харківського району. В селі сталося одразу 4 пожежі. Пошкоджені житлові та господарчі будівлі. Поранення отримав 59-річний чоловік.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною дев’яті пожеж у Харківі та області за минулу добу.