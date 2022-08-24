Подробиці нічних ракетних ударів по Харкову розповіли в ХОВА

Російські окупанти, які не можуть здолати опір наших захисників на полі бою, посилили свої підступні удари по мирних мешканцях Харкова та області.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 22 серпня, передає РЕДПОСТ.
Вчора близько 21:00 ворог обстріляв Шевченківський район Харкова з РСЗВ імовірно касетними боєприпасами. Постраждали житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік.
Близько 23:00 над Шевченківським районам Харкова вибухнула ракета, попередньо – "Калібр". Пошкоджені житлові будинки, сталася пожежа. Вибито вікна будинку в Новобаварському районі.
Вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років з вибуховою травмою. Її 5-річна донька через обстріл отримала такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів.
Близько 00:30 ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетами С-300 по селищу Докучаєвське Роганської громади в Харківському районі. Зруйновано господарчу будівлю, сталася масштабна пожежа. Без постраждалих.
Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.
В Харкові були пошкоджені господарські будівлі. Цивільний 61-річний чоловік зазнав поранення. В Чугуївському районі через обстріли сталися лісові пожежі.
Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював с. Циркуни Харківського району. В селі сталося одразу 4 пожежі. Пошкоджені житлові та господарчі будівлі. Поранення отримав 59-річний чоловік.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною дев’яті пожеж у Харківі та області за минулу добу.
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День ідеально підходить для дружніх посиденьок, прогулянок і таке інше. Час розслабитися та забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.
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