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24.08.2022  08:24   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: горіли житловий будинок та складська будівля (фото)

Ворожі обстріли стали причиною дев’яті пожеж у Харківі та області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 24 серпня.

Одна з пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапилася у Шевченківському районі Харкова.  Шість разів рятувальники гасили пожежі у Харківському районі області, по одному разу виїжджали на визов у Богодухівський та Чугуївський райони.

Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по місту Харкову та області. В результаті обстрілу сталася пожежа у триповерховій житловій будівлі  Шевченківського району міста Харкова. Горіли дерев‘яні конструкції даху, перекриття та внутрішні перегородки.

харьков пожар после ракетного удара

До ліквідації пожежі було залучено 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалось швидко ліквідувати та запобігти розповсюдження полум‘я на інші будівлі. Жертв та постраждалих не було.

харьков пожар после ракетного удара

У смт Рогань Харківського району внаслідок ракетного обстрілу сталась пожежа у складській будівлі. Площа пожежі склала близько 300 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС. Жертв та постраждалих не було.

харьков пожар после ракетного удара

Також у селищі Циркуни Харківського району сталося відразу 4 пожежі, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли господарчі споруди, надвірні забудови, паркани та трава.

харьков пожар после ракетного удара

Загалом за добу з 23 по 24 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів, з яких:
33 - на ліквідацію пожеж — 33, у т.ч. 9 - спричинених військовими діями;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
3 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;
12 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 15 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадуємо, з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня 2022 року в Харькові триває комендантська година. Харків’ян просять з розумінням поставитися до таких заходів та передувати вдома.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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