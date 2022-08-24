24.08.2022 08:24 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: горіли житловий будинок та складська будівля (фото)

Ворожі обстріли стали причиною дев’яті пожеж у Харківі та області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 24 серпня.

Одна з пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапилася у Шевченківському районі Харкова. Шість разів рятувальники гасили пожежі у Харківському районі області, по одному разу виїжджали на визов у Богодухівський та Чугуївський райони.



Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по місту Харкову та області. В результаті обстрілу сталася пожежа у триповерховій житловій будівлі Шевченківського району міста Харкова. Горіли дерев‘яні конструкції даху, перекриття та внутрішні перегородки.

До ліквідації пожежі було залучено 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалось швидко ліквідувати та запобігти розповсюдження полум‘я на інші будівлі. Жертв та постраждалих не було.





У смт Рогань Харківського району внаслідок ракетного обстрілу сталась пожежа у складській будівлі. Площа пожежі склала близько 300 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС. Жертв та постраждалих не було.





Також у селищі Циркуни Харківського району сталося відразу 4 пожежі, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли господарчі споруди, надвірні забудови, паркани та трава.





Загалом за добу з 23 по 24 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів, з яких:

33 - на ліквідацію пожеж — 33, у т.ч. 9 - спричинених військовими діями;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;

12 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 15 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадуємо, з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня 2022 року в Харькові триває комендантська година. Харків’ян просять з розумінням поставитися до таких заходів та передувати вдома.