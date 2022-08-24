24.08.2022 08:38 Рита Парфенова

Окупанти з повітря обстрілюють селища Харківської області (відео)

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.



На Харківському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Карасівка, Борщова, Перемога, Руська Лозова, Замулівка, Базаліївка, Пушкарне, Мосьпанове, Слобожанське, Гусарівка та Чепіль. Ворог завдав авіаударів біля Мосьпанового, Гусарівки та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Дементіївки.



На Слов’янському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести розвідку біля Богородичного. Наші воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати.



Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадуємо, раніше ворог завдав авіаударів біля Питомника, Костянтинівки та Верхнього Салтова.