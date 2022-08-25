У Харкові чоловіки зберігали вдома зброю

25.08.2022 09:43 Рита Парфенова

Два випадки зберігання зброї виявили за добу правоохоронці Харкова.

Поліцейські викрили у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів 36-річного громадянина, в домоволодінні якого вилучили більше 100 набоїв різних калібрів, два кастети, корпуси гранат РГД-5 та Ф-1. Вилучене направлено на експертизу, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ .

Також працівники поліції Харкова затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 37-річного чоловіка, у якого за місцем мешкання по вулиці Армійській виявили та вилучили гранату.

Нагадаємо, 37-річного громадянина з револьвером поліцейські виявили по вулиці Матронінській під час патрулювання території Харкова.