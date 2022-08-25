У Харкові чоловіки зберігали вдома зброю

Два випадки зберігання зброї виявили за добу правоохоронці Харкова.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Поліцейські викрили у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів 36-річного громадянина, в домоволодінні якого вилучили більше 100 набоїв різних калібрів, два кастети, корпуси гранат РГД-5 та Ф-1. Вилучене направлено на експертизу, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Також працівники поліції Харкова затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 37-річного чоловіка, у якого за місцем мешкання по вулиці Армійській виявили та вилучили гранату.
Нагадаємо, 37-річного громадянина з револьвером поліцейські виявили по вулиці Матронінській під час патрулювання території Харкова.
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