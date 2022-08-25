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25.08.2022  08:54   Рита Парфенова

Уночі ворог випустив по Харкову дві ракети

Минулої ночі обстрілів міста Харкова не зафіксовано.


Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 25 серпня, передає РЕДПОСТ.

Проти ночі 25 серпня окупанти запустили в напрямку міста 2 ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Попередньо – без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків, Харківський та Богодухівський райони області.

Близько 9:00 ранку 24 серпня був обстріляний Шевченківській район Харкова. Пошкоджений заклад освіти. На щастя, ніхто не постраждав.

Найбільш інтенсивно обстрілювалося смт Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. В Харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 2 мирних людей - в Малій Данилівці постраждали чоловіки 39 і 48 років.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харківській області за минулу добу.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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