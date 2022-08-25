Уночі ворог випустив по Харкову дві ракети

Минулої ночі обстрілів міста Харкова не зафіксовано.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 25 серпня, передає РЕДПОСТ.
Проти ночі 25 серпня окупанти запустили в напрямку міста 2 ракети. Перша вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Попередньо – без постраждалих.
Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків, Харківський та Богодухівський райони області.
Близько 9:00 ранку 24 серпня був обстріляний Шевченківській район Харкова. Пошкоджений заклад освіти. На щастя, ніхто не постраждав.
Найбільш інтенсивно обстрілювалося смт Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. В Харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 2 мирних людей - в Малій Данилівці постраждали чоловіки 39 і 48 років.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж у Харківській області за минулу добу.
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День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
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